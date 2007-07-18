آغداشلو دلایل انصراف خود را اعلام کرد

این هنرمند سرشناس در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سه دلیل برای انصراف خودم از مسئولیت برگزاری دوسالانه نقاشی دارم، اول اینکه به علت مشکلات موجود بین انجمن هنرمندان نقاش و مرکز هنرهای تجسمی برگزاری دوسالانه نقاشی ایران طولانی شد و من سعی کردم میان این دو توافق ایجاد کنم. خوشبختانه توافق به وجود آمده و دیگر نیازی به حضور من نیست."



آغداشلو در ادامه افزود: "بارها اعلام کرده‌ام از شرکت در برنامه‌ریزی فرهنگی انصراف داده‌ام و وقتی دیدم برخلاف اظهار خودم عمل کردم، تصمیم گرفتم انصراف دهم. دلیل سوم این است که در مجموع بسیار بی‌حوصله شده‌ام و دیگر تندی نسبت به خودم را منصفانه نمی‌دانم و برنمی‌تابم. به همین دلیل حضورم را در این میان لازم نمی‌دانم و فکر می‌کنم بدون حضور من آنطور که می‌خواهند برنامه‌ها اجرا خواهد شد."



هفتمین دوسالانه نقاشی ایران که قرار بود اردیبهشت ماه امسال برگزار شود به دلیل اختلاف‌های میان هیئت مدیره انجمن نقاشان و دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به بهمن‌ماه سال جاری موکول شده است.

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