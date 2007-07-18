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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۸

آیت الله هاشمی شاهرودی برای 14 پرونده استان گلستان پیشنهاد عفو داد

آیت الله هاشمی شاهرودی برای 14 پرونده استان گلستان پیشنهاد عفو داد

رئیس قوه قضائیه صبح امروز از طریق سیستم ویدئو کنفرانس به پرونده قضایی 41 نفر از مردم گلستان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پرونده ها در مورد 14 پرونده پیشنهاد عفو و 27 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.

شایان ذکر است ، از مجموع پرونده های بررسی شده 33 فقره با موضوع کیفری و 8 فقره دیگر حقوقی بود.

کد مطلب 520114

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