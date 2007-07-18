آیت الله هاشمی شاهرودی برای 14 پرونده استان گلستان پیشنهاد عفو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اله هاشمی شاهرودی پس از بررسی پرونده ها در مورد 14 پرونده پیشنهاد عفو و 27 پرونده دیگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.

شایان ذکر است ، از مجموع پرونده های بررسی شده 33 فقره با موضوع کیفری و 8 فقره دیگر حقوقی بود.