به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش عروسکی که به شیوه سیاه رومیزی طراحی و اجرا شده، پیش از این در یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک به اجرا درآمد و یکی از آثار برگزیده جشنواره معرفی شد.



"انتظار در کافه پارکر" به کارگردانی حسین زینالی و مرتضی سعیدیان در نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان و جشنواره هنرهای بصری و نمایشی لاهور اجرا و با استقبال تماشاگران رو به رو شد. مریم حسینی به عنوان بازی دهنده و مونا غفاری به عنوان عروسک ساز با گروه همکاری دارند.



داستان نمایش "انتظار در کافه پارکر" روایتگر بیف و هپی پسران ویلی لومان است که در کافه پارکر در انتظار حق بیمه پدرشان هستند که بعد از مرگ نصیب شان می شود. در این مدت گذشته آنها روایت می شود.

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