25 بازیکن به اردوی تیم فوتبال"ب" ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگارمهر، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال "ب" می بایست ساعت 12 روز جمعه 29 تیرماه خود را به مربیان تیم ملی در محل هتل المپیک معرفی کنند .



اسامی بازیکنان دعوت شده عبارتست از :

میثاق معمارزاده ، محسن خلیلی(سایپا)، سوشا مکانی ، هاشم بیک زاده(فجرسپاسی)، محسن بنگر، محمد سواری ، محمد نوری ، حمید شفیعی ، جلال اکبری(سپاهان)، احمد آل نعمه، مجتبی شیری ، میلاد میداودی(استقلال اهواز)، سپهرحیدری، شیث رضایی ، فرزاد آشوبی ، حسین بادامکی ، مسعود زارعی(پرسپولیس)، کیانوش رحمتی ، عباس آقایی(پاس همدان)، میثم بائو(الشعب امارات)، محسن یوسفی(استقلال)، غلامرضا رضایی ، سعید دقیقی ، مرتضی اسدی(صباباتری)، مهدی نوری (پیکان).



دومین دوره مسابقات آسیا - آفریقا از تاریخ هشتم مردادماه در الجزایر برگزارخواهد شد و از آسیا تیم های ایران ، قطر، عراق و کره جنوبی در این رقابتها حضور دارند و از آفریقا نیز 4 تیم در این مسابقات شرکت خواهند داشت که رقابتها با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد.

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