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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۴۲

توسط نظامیان صهیونیست؛

یک جوان فلسطینی در بیت لحم زخمی شد

یک جوان فلسطینی در بیت لحم زخمی شد

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز یک جوان فلسطینی را در بیت لحم به ضرب گلوله زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک جوان فلسطینی صبح امروز جمعه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در نزدیکی شهرک صهیونیستی افرات واقع در حد فاصل بیت لحم و الخلیل به شدت مجروح شد. 

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به سوی این جوان فلسطینی به بهانه تلاش وی برای اجرای عملیات مقاومتی «حمله با چاقو» آتش گشودند. 

این منابع خاطرنشان کردند که جوان فلسطینی از ناحیه سر و سینه هدف گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد.

شایان ذکر است که شهروندان فلسطینی همواره آماج تعرضات نظامیان صهیونیست مستقر در نزدیکی شهرک صهیونیستی افرات قرار می گیرند. 

کد مطلب 5201261

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