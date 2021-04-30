به گزاشر خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ ملتها به ترتیب به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، کانادا، ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین خواهد رفت.
برنامه مسابقات ایران در پیکارهای امسال لیگ ملتها به میزبانی شهر ریمینی ایتالیا به شرح زیر است:
۷ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰
ایران – ژاپن
۸ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – روسیه
۹ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – هلند
۱۳ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – کانادا
۱۴ خرداد – ساعت ۲۲
ایران – ایتالیا
۱۵ خرداد – ساعت ۲۲
ایران – بلغارستان
۱۹ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – آمریکا
۲۰ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰
ایران – صربستان
۲۱ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰
ایران – آلمان
۲۵ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – استرالیا
۲۶ خرداد – ساعت ۲۳.۳۰
ایران – برزیل
۲۷ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – اسلوونی
۳۱ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰
ایران – فرانسه
اول تیر – ساعت ۱۷.۳۰
ایران – لهستان
۲ تیر – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – آرژانتین
چهار تیم برتر دور گروهی، به مرحله نیمهنهایی راه مییابند.
نظر شما