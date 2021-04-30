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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۴۵

برنامه تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها مشخص شد

برنامه تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها مشخص شد

برنامه و زمان مسابقات تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال مشخص شد.

به گزاشر خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ ملت‌ها به ترتیب به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، کانادا، ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین خواهد رفت.

برنامه مسابقات ایران در پیکارهای امسال لیگ ملت‌ها به میزبانی شهر ریمینی ایتالیا به شرح زیر است:

۷ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰
ایران – ژاپن

۸ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – روسیه

۹ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – هلند

۱۳ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – کانادا

۱۴ خرداد – ساعت ۲۲
ایران – ایتالیا

۱۵ خرداد – ساعت ۲۲
ایران – بلغارستان

۱۹ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – آمریکا

۲۰ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰
ایران – صربستان

۲۱ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰
ایران – آلمان

۲۵ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰
ایران – استرالیا

۲۶ خرداد – ساعت ۲۳.۳۰
ایران – برزیل

۲۷ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – اسلوونی

۳۱ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰
ایران – فرانسه

اول تیر – ساعت ۱۷.۳۰
ایران – لهستان

۲ تیر – ساعت ۱۸.۳۰
ایران – آرژانتین

چهار تیم برتر دور گروهی، به مرحله نیمه‌نهایی راه می‌یابند.

کد مطلب 5201264

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    نظرات

    • سامان IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
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      پاسخ
      سلام..با امید موفقیت

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