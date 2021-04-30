به گزاشر خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ ملت‌ها به ترتیب به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، کانادا، ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین خواهد رفت.

برنامه مسابقات ایران در پیکارهای امسال لیگ ملت‌ها به میزبانی شهر ریمینی ایتالیا به شرح زیر است:

۷ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰

ایران – ژاپن

۸ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰

ایران – روسیه

۹ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰

ایران – هلند

۱۳ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰

ایران – کانادا

۱۴ خرداد – ساعت ۲۲

ایران – ایتالیا

۱۵ خرداد – ساعت ۲۲

ایران – بلغارستان

۱۹ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰

ایران – آمریکا

۲۰ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰

ایران – صربستان

۲۱ خرداد – ساعت ۱۲.۳۰

ایران – آلمان

۲۵ خرداد – ساعت ۱۴.۳۰

ایران – استرالیا

۲۶ خرداد – ساعت ۲۳.۳۰

ایران – برزیل

۲۷ خرداد – ساعت ۱۸.۳۰

ایران – اسلوونی

۳۱ خرداد – ساعت ۱۵.۳۰

ایران – فرانسه

اول تیر – ساعت ۱۷.۳۰

ایران – لهستان

۲ تیر – ساعت ۱۸.۳۰

ایران – آرژانتین

چهار تیم برتر دور گروهی، به مرحله نیمه‌نهایی راه می‌یابند.