ارزش معاملات امروز بورس فلزات تهران به 94 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار این بورس در روز چهارشنبه شاهد جمعا 7 هزار و 30 تن عرضه و در مقابل 7 هزار و 710 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

امروز در گروه فولاد، در 4 رینگ معاملاتی جداگانه یک هزار و 470 تن انواع محصولات فولاد به ارزش 8 میلیارد و 950 میلیون ریال به صورت سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 86/42 و 43/9 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز مقدار یک هزار و 360 تن آلومینیوم در 8 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 40 میلیارد و 121 میلیون و 380 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 65/39 و 25/42 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در روز مورد بررسی 600 تن از انواع محصولات مسی نیز در یک رینگ معاملاتی به ارزش 45 میلیارد و 879 میلیون ریال به صور نقدی داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 49/17 و 32/48 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در روز چهارشنبه در گروه محصولات روی و کنسانتره هیچ گونه عرضه ای صورت نگرفت.