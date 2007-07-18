عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان در آستانه شکست قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس اعلام کرد : کمبود نیرو در افغانستان کل عملیات موجود در این کشور را تهدید کرده و عملیات مبارزه با طالبان را در آستانه شکست قرار داده است.

بر اساس گزارش این کمیته، تنها با افزایش شمار نیروهای ناتو می توان با افزایش اقدامات طالبان در افغانستان مقابله کرد.

در گزارش کمیته دفاعی مجلس عوام آمده که بی میلی برخی کشورهای عضو ناتو از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موجب نگرانی ما شده و ذکر این نکته ضروری است که در صورت افزایش نیافتن شمار نیروهای ناتو در افغانستان، وضعیت این کشور بغرنج تر از حال حاضر می شود.

بر اساس این گزارش، هم اکنون 36 هزار و 750 نیروی خارجی در عراق حضور دارند و انگلیس با اعزام هفت هزار و 700 نیرو به افغانستان دومین کشوری است که بیشترین نیرو را برای مبارزه با طالبان اعزام کرده است ؛ این نیروها هم اکنون در جنوب افغانستان و استان هلمند مستقر هستند و بیشترین حجم درگیری ها با نیروهای طالبان با نیروهای ناتو در این استان انجام می شود ؛ حال اگر ناتو قصد برقراری آرامش در استان هلمند را داشته باشد باید ترتیبی را فراهم کند که ضمن افزایش شمار نیروها در این استان امکان حضور بلند مدت آنها نیز در جنوب افغانستان فراهم باشد.

در همین رابطه "دس براون" وزیر دفاع انگلیس ضمن تائید گزارش کمیته دفاعی مجلس عوام اعلام کرد که نیروهای انگلیسی تا تابستان سال 2009 میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر مشکل دیگری که در افغانستان وجود دارد این مورد است که طالبان برای مقابله با نیروهای ناتو از تاکتیک جنگ های نامتقارن استفاده می کند و همین امر مقابله با حملات طالبان را مشکل می کند.

براون در ادامه صحبت های خود افزود : با ورود پنج هزار نیروی انگلیسی به استان هلمند در می سال گذشته میلادی، ناآرامی ها در این استان تا حد زیادی کاهش یافته اما خاتمه دان به این ناآرامی ها نیازمند افزایش نیرو در تمام نقاط افغانستان است.

مقامات انگلیسی در حالی صحبت از لزوم اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان می کنند که مردم افغان نسبت به حسن نیت نیروهای خارجی شک دارند و کشته شدن مردم بیگناه بدست نیروهای ناتو نیز موجب افزایش بدگمانی مردم این کشور به نیروهای ناتو شده است.