تماشاگران مالزیایی از بازی تیمشان استقبال نمی کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، دیدارسوم و آخر تیم های مالزی و ایران در گروه C رقابت های جام ملت های آسیا از ساعت 05/16 به وقت ایران آغاز می شود و تا این لحظه 50 تماشاگر ایرانی در ورزشگاه بوکیت جلیل حضور پیدا کرده اند و تعداد انگشت شماری هم تماشاگر مالزیایی به چشم می خورند.

بر پایه این گزارش، پس از اینکه تیم فوتبال مالزی در دو بازی گذشته خود از تیم های چین و مالزی 10 گل دریافت کرد، مردم و رسانه های این کشور بشدت نسبت به عملکرد این تیم انتقاد دارند و عملکرد مربی و بازیکنان تیمشان را به زیر سوال برده اند.