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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۳

گزارش مهر از مالزی - 170

تماشاگران مالزیایی از بازی تیمشان استقبال نمی کنند

تماشاگران مالزیایی از بازی تیمشان استقبال نمی کنند

در حالی که تا دیدار تیم های ملی مالزی و ایران کمتر از یک ساعت زمان باقی مانده تماشاگران مالزیایی استقبال بسیار اندکی از این بازی به عمل آورده اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، دیدارسوم و آخر تیم های مالزی و ایران در گروه C رقابت های جام ملت های آسیا از ساعت 05/16 به وقت ایران آغاز می شود و تا این لحظه 50 تماشاگر ایرانی در ورزشگاه بوکیت جلیل حضور پیدا کرده اند و تعداد انگشت شماری هم تماشاگر مالزیایی به چشم می خورند.

بر پایه این گزارش، پس از اینکه تیم فوتبال مالزی در دو بازی گذشته خود از تیم های چین و مالزی 10 گل دریافت کرد، مردم و رسانه های این کشور بشدت نسبت به عملکرد این تیم انتقاد دارند و عملکرد مربی و بازیکنان تیمشان را به زیر سوال برده اند.

کد مطلب 520131

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