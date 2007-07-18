لبنان مایه افتخار اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر امروز در دیدار با تعدادی از علما و ائمه جمعه مناطق مختلف کشور لبنان که به مناسبت سال وحدت اسلامی و سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه به ایران سفر کرده اند اظهار داشت: پیروزی لبنان در این نبرد عظمت اسلام، تفکر اسلامی و عاشورایی را ثابت کرد و به دنیا ثابت شد که اسلام سلاحی به نام شهادت دارد که برای آن سلاح راه مقابله ای وجود ندارد.

بختیاری مشترکات بین دو کشور را بسیار فراتر از سایر کشورها خواند و بیان نمود: ما احساس می کنیم که یکی هستیم و اخوت دینی و برادر دینی در اینجا مصداق دارد.

رئیس هیئت امنای تجمع علمای لبنان در جریان این دیدار پیشرفتهای ایران را همه جانبه دانست و اذعان داشت: این پیشرفت ها پاسخی است به دشمنان اسلام تا بدانند مسلمانان قادرند ضمن دین داری به تکنولوژی دست یابند.

شیخ احمد توفیق در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: ما علما مجمع تقریب مذاهب اسلامی و تجمع علمای لبنان در زیر یک سقف واحد بر وحدت شیعه و سنی تاکید می کنیم و همواره با هم گام بر می داریم و تا رسیدن به قدس شریف ایستادگی خواهیم کرد.