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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

کاظمی امروز با استقلال مذاکره می کند

کاظمی امروز با استقلال مذاکره می کند

حسین کاظمی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال استقلال تهران برای تمدید قرارداد با آبی پوشان امروز با مسئولان این تیم رسما وارد مذاکره می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حسین کاظمی درپایان ششمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر قرارداد سه ساله اش با باشگاه استقلال به اتمام رسید.

ازآن تاریخ تا به امروزطرفین برای تمدید قرارداد ازخود ابرازتمایل نشان ندادند تا اینکه عدم توفیق باشگاه استقلال درجذب بازیکنی با شرایط مشابه حسین کاظمی مسئولان این باشگاه را بر آن داشت تا تصمیم به تمدید قرارداد وی بگیرند.

مدیربرنامه های حسین کاظمی دراین خصوص به خبرنگار "مهر" گفت: کاظمی علاوه بر تیم فوتبال استقلال از چهار تیم لیگ برتری نیز پیشنهاد دارد اما تاکنون پاسخ قطعی به هیچ کدام از آنها نداده ایم.

وی با تایید خبرمذاکره با مسئولان باشگاه استقلال گفت : امروز با باشگاه استقلال وارد مذاکره خواهیم شد تا نظرات مسئولان این باشگاه را هم برای تمدید قرارداد کاظمی جویا شویم. پس از جلسه امروز می توان در خصوص آینده حسین کاظمی اظهارنظری دقیق داشت.

حسین کاظمی علاوه بر استقلال تهران از تیم های استقلال تهران، سایپا، سپاهان و پرسپولیس هم پیشنهاد دارد.

کد مطلب 520138

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