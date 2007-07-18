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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۶

گزارش مهر از مالزی - 171

ایران با لباس سفید به مصاف مالزی می رود

ایران با لباس سفید به مصاف مالزی می رود

تیم ملی فوتبال کشورمان همچون دو دیدار گذشته با لباس سفید رنگ به میدان می رود.

به گزارش خبرنگارمهرازمالزی، تیم ملی فوتبال کشورمان در دیداربا مالزی که تا دقایقی دیگر آغاز می شود با لباس سفید رنگ به مصاف این تیم خواهد رفت.

مالزی هم در این دیدار همچون دو دیدار قبلی خود با لباس زرد و مشکی به میدان خواهد رفت.

تیم ملی کشورمان هم اکنون با لباس قرمز درحال تمرین است و مالزیایی ها با لباس سفید تمرین می کنند.

دیدارتیم های ایران - مالزی آخرین دیدار از گروه C  رقابت های گروهی جام ملت های آسیا است.

در حالی که کمتر از 30 دقیقه دیگر به آغاز دیگر تیم ملی فوتبال کشورمان برابر مالزی باقی مانده است ، بازیکنان دو تیم برای گرم کردن وارد زمین شده اند.

کد مطلب 520142

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