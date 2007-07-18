"جلال آل احمد و گذار از سنت به تجدد" منتشر شد

محمد جواد مظفر در خصوص روند انتشار این مجموعه کتابها به خبرنگار مهر گفت :هر کدام از این مجموعه‌ها شامل 24 یا 25 کتاب می‌شود .در مجموعه اندیشه های ایرانی تاکنون هفت کتاب انتشار یافته که آخرین آن که به تازگی منتشر شده "جلال آل احمد و گذر از سنت به مدرنیته" نوشته "حسین قاضیان " است.

قاضیان هم در خصوص این کتاب گفت : این اثر درباره مسئله ای است که شاید صد سال است با آن مواجه هستیم یعنی گذار از سنت به تجدد. وی سئوال کلی این کتاب را این مسئله عنوان کرد که روشنفکران در این گذار کجا بوده اند و و چه نقشی می توانستند داشته باشند. در این کتاب این مسئله که آل احمد در گذار از سنت به تجدد در کجا ایستاده و چه سئوالهایی را مطرح می کند و چه پاسخهایی می دهد و از چه پاسخهایی شانه خالی می کند مورد بررسی قرار گرفته است.



مدیر انتشارات کویر سایر کتابهای حوزه اندیشه ایرانی را که تا کنون انتشار یافته شامل فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطه،پرسش از انحطاط ایران ؛بازخوانی اندیشه های دکتر سید جواد طباطبایی،داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی ،محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی ،میرزا ملکم خان و مدرنیته ایرانی ،هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید عنوان کرد.

وی همچنین از انتشار کتاب اندیشه های علامه دهخدا نوشته حجت الله اصیل خبر داد که در آینده توسط این انتشارات منتشر خواهد شد.

همچنین عناوین کتابهای این انتشارت در مجموعه اندیشه های دینی معاصر شامل سوسیال دموکراسی دینی (محمد نخشب) خدا پرستان (مرتضی کاضمیان ) و سید حسین نصر، دلباخته معنویت (منوچهر دین پرست) است و قرار است در آینده در این حوزه کتابهایی درخصوص اندیشه های بزرگانی چون امام خمینی، استاد مرتضی مطهری، آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، عبد الکریم سروش و نظایر این اندیشه های دینی معاصر انتشار یابد.