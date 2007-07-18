نمایشگاه آثار نگارگران جوان در سعدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی روابط عمومی مجموعه اعلام کرد این نمایشگاه که شامل آثاری از لوزا شریف، سونا خلیل زاده، سحر سیدنژاد و مهری فیناستیان است تا چهارم مرداد ساعت 9 تا 30/17 برپاست.

این نمایشگاه دومین نمایشگاه هنرمندان مذکور است که کار خود را در کنار اساتیدی چون حسین، محسن و محمدباقر آقامیری آموخته و موضوعات حماسی را با تکنیک رنگ روغن، مداد رنگی، آبرنگ و گواش درهم آمیخته اند.

شریف دو سال کار پرتره انجام داده، خلیل زاده فارغ التحصیل کاردانی نگارگری از دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در سبک تذهیب همراه با تکنیک گواش و آبرنگ فعالیت کرده، سیدنژاد از سال 76 تا 82 کار نقاشی را در سبک های رنگ روغن، آبرنگ و مداد رنگی کار کرده است.

مهری فیناستیان هم کارمند بخش قلمزنی کارگاه هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و نقاشی را سال 82 در دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر آموخته و در سبک تذهیب شمع، گل و مرغ با تکنیک آبرنگ و گواش فعال است.