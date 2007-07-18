به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله شاه آبادی، امسال در آذر ماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

این مراسم با هدف اشاعه معارف عرفان اصیل اسلامی- شیعی، معرفی شخصیت والای آیت الله شاه آبادی و جلوگیری از اشاعه عرفان های سکولار و صوفیانه برگزار می شود.

ارائه مقالات در حوزه های مربوط به آیت الله شاه آبادی و حوزه های عرفان های سکولار و صوفیانه، تصحیح و تألیف کتاب، ارائه سخنرانی درباره شخصیت آیت الله شاه آبادی توسط فرزندان و شاگردان ایشان و طراحی سایت آیت الله شاه آبادی از برنامه های مراسم بزرگداشت آیت الله شاه آبادی است.

ترویج معارف عرفانی برای عامه، تفسیر عرفانی- حکمی قرآن تأثر شخصیت سیاسی و عرفانی امام خمینی از آیت الله شاه آبادی، برخی از محورهای تعیین شده برای مقالات این مراسم است.

از دیگر محورهای مقالات می توان به تبیین دین به زبان روز، دعا یا قرآن صاعد، آسیب ها و بیماری های جوامع اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان توسط آیت الله شاه آبادی اشاره نمود.

مراسم بزرگداشت آیت الله شاه آبادی سال آینده از سوی گروه اخلاق و عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

همچنین متن کتاب شذرات المعارف در آدرس http://www.iict.ir/shahabadi/1.pdf و کتاب رشحات البحار در آدرس http://www.iict.ir/shahabadi/2.pdf قابل استفاده محققین می باشد.