ایجاد منطقه اقتصادی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی در جریان بازدید از صنایع اراک افزود: ایجاد منطقه اقتصادی از مصوبات سفر دولت به استان مرکزی است و کار مطالعات آن انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد منطقه اقتصادی به توجه با پتانسیل های استان اضافه کرد: در مرحله اول 15 هزار هکتار از طرح انجام شده و به زودی در شورای عالی مناطق آزاد کشور مطرح می‌شود.

سهرابی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سه سال با هزینه ای معادل ‪ ۸۰‬میلیارد یورو پیش بینی شده‌ افزود: اجرای این طرح با سرمایه گذاری خارجی در استان انجام می شود.

وی یادآور شد: استان مرکز ی به دلیل صنعتی بودن، داشتن امکانات زیر ساختی حمل و نقل، نزدیکی به مرکز کشور و قرار گرفتن در محل ترانزیت و مرکز حمل و نقل کشورزمینه های خوبی را برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دارد.

استاندار مرکزی اشتغالزایی، رونق اقتصادی ، عرضه محصولات و توانمندی های استان و بالا بردن سطح تعاملات منطقه با سایر مناطق کشور و جهان را از مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دانست و عنوان کرد: ایجاد فرودگاه، هتل، خوابگاه، زمین های ورزشی، تاسیسات خدماتی و رفاهی ، دفاتر تجاری و مرکز نمایشگاهی را از امکانات این منطقه است.

در این برنامه از پنج واحد تولیدی و صنعتی در زمینه محصولات ریلی، تولید بونکر سیمان و دکلهای روشنایی، وسایل آلومینیومی و نورد فولاد بازدید شد که دو واحد آن از صنایع تازه تاسیس باتسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده بود.