شیث رضایی قراردادش با پرسپولیس را تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیث رضایی صبح امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادش را به مدت یکسال دیگر به تیم فوتبال پرسپولیس تمدید کرد.

این در حالی بود که رضایی قبل از این اعلام کرده بود قصد دارد فصل آینده را در یکی از تیم های آلمانی بازی کند.