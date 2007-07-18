تعداد دندانپزشک و بهداشت یاران خراسان رضوی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمدرضا مجدی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سمینار مسئولان واحدهای بهداشت دهان و دندان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: از جمله مشکلات ما در استان فرسودگی یونیت های دندان پزشکی، کمبود تجهیزات دندانپزشکی و نیز کمبود حقوق و مزایای دندانپزشکان و بهداشت یاران دهان و دندان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه آماری در خصوص وجود پایگاه های بهداشت و درمان در استان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 16 شبکه بهداشت و درمان، چهار مرکز بهداشت شهرستان، هزار و 11 خانه بهداشت، 235 مرکز بهداشتی و 124 پایگاه خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم ارائه می دهد.

وی ادامه داد: از این میان 69 درصد مراکز بهداشتی درمانی استان دارای واحد بهداشت دهان و دندان هستند و 37 درصد این واحدها در شرایط فعلی فاقد دندانپزشک هستند.

دکتر مجدی با اشاره به کمبود یونیت های دندانپزشکی در استان تصریح کرد: تنها 65 درصد از مراکز دندانپزشکی از یونیت برخوردارند و کمبود 101 نیروی دندانپزشک گزارش شده است.