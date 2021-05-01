افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی شیرافکن صبح شنبه در نشست به مناسبت روز کارگر با رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تقدیر از افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران در سال جدید، گفت: افزایش حقوق امسال کارگران کم سابقه بود جا دارد از حمایت‌های و عملکرد دولت مردان و مجلس در احقاق این امر تشکر و قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت به امنیت شغلی کارگران، افزود: امیدواریم با این افزایش حقوق شاهد حمایت کارفرمایان در بحث حقوق قانونی کارگران باشیم.

سید علی اصغر علوی نژاد رئیس مجمع نمایندگان کارگری مازندران نیز در این دیدار به دغدغه کارگران در بحث امنیت شغلی، اشاره کرد و افزود: باید تلاش کرد تا جایگاه و منزلت کارگران در کشور حفظ و ترقی پیدا کند.

وی با بیان اینکه کارگران همواره حامی و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، گفت: کارگران از بهترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند و نباید حق و حقوقشان ضایع شود.

علوی نژاد گفت: در بحث طرح تنفس جنگل نباید فشاری به کارگران وارد شود و کارگران طرح حفاظت جنگل باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

سید هادی ساداتی رئیس کانون کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به مظلومیت قشر شریف کارگران ساختمانی در کشور، گفت: منافع کارگران از منابع سازمان تأمین اجتماعی نباید خدشه دار شود.

وی افزود: میزان منابع و مصارف کارگران باید در راستای رفاه کارگران باشد. او با بیان اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی باید برای کارگران هزینه شود، گفت: با توجه به اقدامات مطلوب در حوزه درمان باید بیش از پیش توجه شود.

کامران اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه ضمن تبریک هفته کارگر و ضرورت تجلیل از مقام والای کارگران در این هفته، گفت: امیدواریم بتوانیم بهترین تصمیم‌ها را برای کارگران بگیریم.

وی افزود: افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ موجب ایجاد انگیزه برای کار و تولید شده است.