آخوندی خواستار اطلاع رسانی دقیق فدراسیون ها در المپیاد ورزشی ایرانیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی درنشست صبح امروز خود با مدیران روابط عمومی فدراسیونها که در تالار اجتماعات هندبال برگزار شد ، ضمن تاکید برانعکاس سریع و به موقع اخبار المپیاد ورزشی ایرانیان ، خواستار تعامل فدراسیونها با روابط عمومی سازمان ، ادارات کل تربیت بدنی ، هیئتهای ورزشی استانها، ستاد خبری المپیاد ورزشی ایرانیان و رسانه های گروهی شد.

وی در خصوص المپیاد ورزشی ایرانیان گفت: این رقابتها در 30 رشته از 25 مرداد ماه در 10 استان کشور آغاز و 15 شهریورماه با معرفی تیم ها و استان های برتربه پایان خواهد رسید.

وی اضافه کرد: دربرگزار ی مسابقات ورزشی با گستردگی المپیاد ورزشی مهم انجام کاری جدید، هدفمند با رویکردی متفاوت و کارشناسی شده است.

آخوندی المپیاد ورزشی ایرانیان را به نوعی شبیه سازی بازیهای آسیایی دانست و گفت: این مسابقات برای ورزش کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همه وظیفه داریم از تمامی امکانات برای اطلاع رسانی ، تبلیغات و تشریح اهداف و برنامه های این المپیاد استفاده کنیم.

وی در این نشست از راه اندازی سایت خبری المپیاد ورزشی ایرانیان خبر داد و افزود: مسئولان روابط عمومی فدراسیونها می توانند ضمن ارسال اخبار و گزارش ها به سایت خبری سازمان تربیت بدنی (PEONEWS ) اخبار تخصصی حوزه مربوطه را نیز به سایت خبری المپیاد ورزشی ایرانیان ارسال نمایند.ضمن اینکه فدراسیونها موظف هستند در این ارتباط با رسانه های گروهی از جمله صدا وسیما وروزنامه ها و خبرگزاری ها تعامل داشته باشند.

مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل در پایان ضمن تاکید برایجاد تشکیلات منسجم در فدراسیونها به منظور اطلاع رسانی سریع ، خواستارهمکاری فعال فدراسیونها با هیئتهای ورزشی استانها ،ادارات کل تربیت بدنی ، رسانه های گروهی و ستاد خبری المپیاد ورزشی ایرانیان شد.

در این نشست مسئولان روابط عمومی 24 فدراسیون ورزشی حضور داشتند و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.