آنروا خواستار بازگشایی گذرگاهها در نوار غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان گنگ" رئیس آژانس سازمان ملل در امور آوارگان فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی خود به همراه شماری از بازرگانان فلسطینی در شهر غزه گفت : ما از فاجعه ای انسانی برای چهارمیلیون و یکصد هزار فلسطینی در نوار غزه سخن می گوییم.

وی افزود: اگر کسی نتواند کاری انجام دهد اوضاع نوار غزه برای شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه بدتر خواهد شد و پیام ما این است که وقتی تصمیم گیری می کنید، می خواهیم تصمیماتی سیاسی برای گشودن گذرگاهها وجود داشته باشد.

رئیس آژانس سازمان ملل در امور آوارگان فلسطینی گفت : زمان بسیار کم است و باید به درد و رنج مردم نوار غزه پایان دهیم.

گنگ و بازرگانان فلسطینی همچنین خواستار گشوده شدن گذرگاه تجاری المنطار شدند.

کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه متشکل از نمایندگان روسیه، آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا است و قرار است پنجشنبه هفته جاری با حضور "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل، مقامات ارشد اتحادیه اروپا، وزرای خارجه آمریکا و روسیه و "تونی بلر" فرستاده ویژه کمیته چهارجانبه در خاورمیانه نشستی را در لیسبون پرتغال برگزار کند.