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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۲

از فردا ؛

رزمایش علویون و فاطمیون در تهران برگزار می شود

رزمایش علویون و فاطمیون در تهران برگزار می شود

رزمایش علویون و فاطمیون ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر از 28 تیر تا 18 مرداد در مناطق عملیاتی جنوب شرق تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمدعلی موسوی جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر با اعلام این خبر اظهار داشت: این رزمایش با هدف ارتقاء سطح آمادگی هر چه بیشتر گردان های عاشورا و الزهرا(س) در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و تمرین با دشمن فرضی در داخل و خارج شهر برگزار می شود.

وی افزود: در این رزمایش 21 روزه بسیجیان 17 گردان عاشورا و 8 گردان الزهرا(س) با عملیات های دفاع از کوی و برزن، مقابله با نا آرامی ها و امداد و نجات آشنا می شوند تا در مواقع حساس توانایی مقابله با تهدیدات نظامی دشمنان را داشته باشند.

کد مطلب 520175

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