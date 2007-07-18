رزمایش علویون و فاطمیون در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمدعلی موسوی جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر با اعلام این خبر اظهار داشت: این رزمایش با هدف ارتقاء سطح آمادگی هر چه بیشتر گردان های عاشورا و الزهرا(س) در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و تمرین با دشمن فرضی در داخل و خارج شهر برگزار می شود.

وی افزود: در این رزمایش 21 روزه بسیجیان 17 گردان عاشورا و 8 گردان الزهرا(س) با عملیات های دفاع از کوی و برزن، مقابله با نا آرامی ها و امداد و نجات آشنا می شوند تا در مواقع حساس توانایی مقابله با تهدیدات نظامی دشمنان را داشته باشند.