اعضای باند جعل سند در چنگ پلیس البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده کلاه‌برداری مبنی بر فروش یک قطعه زمین با مدارک جعلی به قیمت ۶۰ میلیارد ریال، در سال ۹۸، در یکی از شهرهای شمالی به مال‌باخته که ساکن شهر کرج است، بررسی موضوع در دستور کار پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد، اعضای یک باند جاعل و زمین‌خوار یک قطعه زمین را در یکی از شهرهای شمالی کشور با اسناد و مدارک جعلی و با شیوه و شگردی خاص به افراد غیربومی به مبالغ کلان فروخته‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی موفق به شناسایی چهار نفر از اعضای این باند کلاه‌برداری شده و با ردزنی های انجام شده، مخفیگاه آنها را در شمال کشور شناسایی و با دریافت نیابت قضائی به آنجا اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه تمامی اعضای این باند را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر انجام هرگونه جرمی شدند اما با مشاهده مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشوده و به فروش زمین با مدارک جعلی به ۴ نفر به صورت هم‌زمان اقرار کردند.

سردار محمدیان گفت: اعضای این باند با جعل سند، ملک مورد نظر را در سال ۹۸ به ارزش ۶۰ میلیارد ریال به مال‌باختگان فروخته‌اند و در حال حاضر و پس از گذشت ۲ سال بر اساس نظر کارشناسان ارزش کنونی ملک ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. ‌