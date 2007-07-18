گزارش تصویری / گفتگو اعضای هئیت دولت با خبرنگاران -3

لنکرانی وزیر بهداشت
جهرمی وزیر کار
اسکندری وزیر کشاورزی
صفار هرندی وزیر ارشاد
مصری وزیر رفاه - اژه ای وزیر اطلاعات
پور محمدی وزیر کشور
هاشمی ثمره مشاور رئیس جمهور - متکی وزیر امور خارجه
عکس / سجاد صفری
جمعی از اعضای کابینه ظهر امروز پس از پایان جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافتند وبه سوالات آنان پاسخ دادند.
لنکرانی وزیر بهداشت
جهرمی وزیر کار
اسکندری وزیر کشاورزی
صفار هرندی وزیر ارشاد
مصری وزیر رفاه - اژه ای وزیر اطلاعات
پور محمدی وزیر کشور
هاشمی ثمره مشاور رئیس جمهور - متکی وزیر امور خارجه
عکس / سجاد صفری
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