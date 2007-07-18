اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دکتر حسن خجسته معاون صدا، ساناز حاجی‌زاده رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی صدا، مجید ندیری دبیر بخش بین‌الملل و مدیر رادیو ورزش، محمد جهانی دبیر بخش مسابقه جشنواره رادیو و مدیر رادیو پیام، عبدالحسین کلانتری دبیر بخش پژوهش و علی سیفی دبیر اجرایی جشنواره حضور داشتند.

در این جلسه خجسته ضمن ارزیابی عملکرد جشنواره طی هشت سال گذشته گفت: "بر اساس تغییراتی که انجام شده در نهمین جشنواره بین‌المللی صدا بخش‌های مسابقه و اجرایی در بخش بین ‌الملل ادغام خواهد شد و علیرضا نوری به عنوان دبیر این جشنواره انتخاب شده است."

ـ برنامه "گفتگوی روز" 30 تیرماه ساعت 05/18 پژوهش در مسائل علمی و پزشکی را نقد و بررسی می کند. فاطمه شهبازی، پژوهشگر و مسئول هماهنگی برنامه است. در برنامه "گفتگوی روز" جهانبخش امینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و عبدالحسین شاهوردی معاون پژوهشی موسسه پژوهشی رویان حضور دارند.

ـ برنامه "قصه یک اثر" شنبه 30 تیرماه ساعت 23 به مدت نیم ساعت آثار موسیقیایی کیوان ساکت را بررسی می کند. حمیدرضا پورعلیمحمد، سردبیر و تهیه کننده برنامه است. در این برنامه آلبوم جدید کیوان ساکت با عنوان "اندوه سرو" که جدیدترین اثر این هنرمند است و آلبوم های "شرق اندوه" و "خورشید" نیز بررسی می‌شود.

ـ برنامه "مناظره" با موضوع بررسی سیاست خارجی ایران در قبال شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه 28 تیرماه ساعت 21 به مدت یک ساعت از شبکه گفتگو پخش می‌شود. الهام محبی پژوهشگر برنامه است. در برنامه "مناظره" علی خرم کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه با حسین شیخ الاسلام نماینده مجلس به مناظره می نشینند. این برنامه را مجید توسلی اجرا می‌کند.