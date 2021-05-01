۴ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی/ورود مسافر از ماهیرود ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح شنبه در ستاد کرونای خراسان‌جنوبی اظهارکرد: براساس بررسی‌ها در خراسان‌جنوبی زدن ماسک در اماکن عمومی به ۶۶ درصد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در اماکن عمومی نیز به ۵۶ درصد رسیده است.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به ضرورت حمایت از اصناف آسیب دیده بیان‌کرد: خلاصی از این محدودیت‌ها و شروع فعالیت اصناف جز با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی میسر نمی‌شود و نباید طولانی شدن زمان همه‌گیری ویروس منجر به بی‌تفاوتی ما نسبت به رعایت پروتکل‌ها شود.

ملانوری با بیان اینکه برای بررسی راهکارهای حل و کاهش آسیب‌های وارده به اصناف فردا ۱۲ اردیبهشت ماه جلسه‌ای خواهیم داشت، گفت: رعایت پروتکل‌ها در ادارات نیز باید به ۱۰۰ درصد نزدیک شود و نباید شاهد هیچ تجمعی در ادارات باشیم.

وی اظهارکرد: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی چهار شهرستان بشرویه، خوسف، درمیان، و نهبندان در وضعیت زرد، سرایان، سربیشه و قاین در وضعیت نارنجی و شهرهای بیرجند، زیرکوه، طبس و فردوس نیز در وضعیت قرمز قرار دارند.

استاندار خراسان‌جنوبی در زمینه رعایت پروتکل‌ها در مرز ماهیرود برای جلوگیری از ورود ویروس کرونای هندی به کشور، بیان‌کرد: در حال حاضر ورود مسافر از مرزهای شرقی ممنوع شده و افرادی که به ناچار برای کار اداری و تجاری مجبور به مراوده از مرز هستند باید کنترل شده و تست کرونا از آنان گرفته شود.

ملانوری ادامه‌داد: ستاد عتبات عالیات در خراسان‌جنوبی نیز در کشور عراق پروژه‌هایی در طول سال دارند که افرادی که برای اجرای این پروژه‌ها به کشور عراق می‌روند و باید در موقع بازگشت از آنان تست گرفته شده و قرنطینه شوند تا سلامت خود و خانواده شان حفظ شود.

وی گفت: در زمینه برنامه‌های شب های قدر نیز همانطور که برای کل کشور مطرح است اجرای برنامه در شهرهای قرمز و نارنجی تنها در فضای باز و با رعایت یک چهارم ظرفیت و به مدت حدأکثر دو ساعت برگزار می‌شود.

استاندار خراسان‌جنوبی اظهارکرد: درخواست ما از متولیان برگزارکننده مراسم این است که سقف مجاز مدت زمان اجرای برنامه را مراعات کنند.

ملانوری همچنین بر واکسیناسیون نیروهای هلال احمر که در مرز ماهیرود جهت کنترل ورودی مرز از نظر کرونا حضور دارند، تأکید کرد.