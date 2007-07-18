25 واحد لبنی کشور تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی استان افزود: به دلیل برگشت نرخ فرآورده های لبنی به سال 84، حدود 70 شرکت لبنی که در خواست مجوز کرده بودند از ادامه فعالیت منصرف شدند.

وی خاطر نشان کرد: بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست و بنابراین با این روند کاهش قمیت فرآورده های لبنی با رکود در بازار مواجه خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی مازندران با اشاره به اینکه دولت در چشم انداز پنج ساله چهارم سرانه مصرف شیر در کشور را 12 میلیون لیتر برآورد کرده تصریح کرد: به دلیل کاهش و گرانی نهادهای دامی و عدم صرفه اقتصادی پارسال 270 واحد دامی در استان تعطیل شد.

وی در خصوص سیاست دولت در رابطه با احداث شهرک های دامپروری یادآور شد: قانون نظام سرمایه قانون نظام مرتبط است و سرانه اشتغال، دامپروری در صنعت لبنی با سیاست های دولت متناقض است.

این مسئول تعداد واحدهای لبنی کشور را 460 واحد عنوان کرد و افزود: در صورت حمایت دولت در نرخ فرآورده های لبنی این تعداد به هزار و 100 واحد افزایش خواهد یافت.

خاتمی مقدم رشد مصرف صنایع تبدیلی در سال را 12 درصد بیان کرد و ادامه داد : این میزان در رشد تولید خام حدود سه و نیم درصد بوده است.

وی گفت: توزیع نهادهای دامی ساماندهی شده نیست و هیچ نظارتی توسط دولت به دلالان و بخش خصوصی در قاچاق این محصولات وجود ندارد.