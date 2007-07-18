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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۷

25 واحد لبنی کشور تعطیل شد

25 واحد لبنی کشور تعطیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی مازندران از تعطیلی 25 واحد لبنی طی سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی استان افزود: به دلیل برگشت نرخ فرآورده های لبنی به سال 84، حدود 70 شرکت لبنی که در خواست مجوز کرده بودند از ادامه فعالیت منصرف شدند.

وی خاطر نشان کرد: بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست و بنابراین با این روند کاهش قمیت فرآورده های لبنی با رکود در بازار مواجه خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی مازندران با اشاره به اینکه دولت در چشم انداز پنج ساله چهارم سرانه مصرف شیر در کشور را 12 میلیون لیتر برآورد کرده تصریح کرد: به دلیل کاهش و گرانی نهادهای دامی و عدم صرفه اقتصادی پارسال 270 واحد دامی در استان تعطیل شد.

وی در خصوص سیاست دولت در رابطه با احداث شهرک های دامپروری یادآور شد: قانون نظام سرمایه قانون نظام مرتبط است و سرانه اشتغال، دامپروری در صنعت لبنی با سیاست های دولت متناقض است.

این مسئول تعداد واحدهای لبنی کشور را 460 واحد عنوان کرد و افزود: در صورت حمایت دولت در نرخ فرآورده های لبنی این تعداد به هزار و 100 واحد افزایش خواهد یافت.

خاتمی مقدم رشد مصرف صنایع تبدیلی در سال را 12 درصد بیان کرد و ادامه داد : این میزان در رشد تولید خام حدود سه و نیم درصد بوده است.

وی گفت: توزیع نهادهای دامی ساماندهی شده نیست و هیچ نظارتی توسط دولت به دلالان و بخش خصوصی  در قاچاق این محصولات وجود ندارد.

کد مطلب 520190

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