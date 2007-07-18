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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۷

دو مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روانی مزمن در کرج افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: دو مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روانی مزمن همزمان با هفته بهزیستی در کرج راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این مراکز که با هزینه ای حدود 90 میلیون تومان ساخته شده اند و هر یک ظرفیت 50 بیمار را دارند بعد از ظهر امروز با حضور مسئولان محلی به بهره برداری رسیدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج در مراسم افتتاح این دو مرکز اظهار داشت: بهزیستی در راستای کاهش تصدی گری دولتی و خصوصی سازی با پرداخت وام خوداشتغالی به بهره کم و پرداخت حق بیمه افراد در صورت استخدام از افراد معلول و پرداخت 80 درصد یارانه در ازای نگهداری هر فرد از ایجاد این مراکز خصوصی حمایت می کند.

کریم شهبازی افزود: در صورت کیفی بودن خدمات این مرکز و انطباق خدمات با ضوابط بهزیستی، تسهیلات ویژه ای به این مراکز پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرستان کرج دارای 28 مرکز خصوصی است که هفت مرکز نگهداری افراد روانی مزمن بالای 14 سال و 6 مرکز نگهداری سالمندان، سه مرکز حرفه آموزی افراد تحت پوشش، 6 مرکز آموزشی برای افراد زیر 14 سال و یک مرکز آموزشی روزانه مخصوص معلولان جسمی - حرکتی از جمله این مراکز هستند.

کد مطلب 520192

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