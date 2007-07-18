دو مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روانی مزمن در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این مراکز که با هزینه ای حدود 90 میلیون تومان ساخته شده اند و هر یک ظرفیت 50 بیمار را دارند بعد از ظهر امروز با حضور مسئولان محلی به بهره برداری رسیدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج در مراسم افتتاح این دو مرکز اظهار داشت: بهزیستی در راستای کاهش تصدی گری دولتی و خصوصی سازی با پرداخت وام خوداشتغالی به بهره کم و پرداخت حق بیمه افراد در صورت استخدام از افراد معلول و پرداخت 80 درصد یارانه در ازای نگهداری هر فرد از ایجاد این مراکز خصوصی حمایت می کند.

کریم شهبازی افزود: در صورت کیفی بودن خدمات این مرکز و انطباق خدمات با ضوابط بهزیستی، تسهیلات ویژه ای به این مراکز پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرستان کرج دارای 28 مرکز خصوصی است که هفت مرکز نگهداری افراد روانی مزمن بالای 14 سال و 6 مرکز نگهداری سالمندان، سه مرکز حرفه آموزی افراد تحت پوشش، 6 مرکز آموزشی برای افراد زیر 14 سال و یک مرکز آموزشی روزانه مخصوص معلولان جسمی - حرکتی از جمله این مراکز هستند.