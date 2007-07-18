اوغلو و العطیه بر ایجاد صلحی عادلانه در خاورمیانه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای از درخواست "جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری اجلاس بین المللی صلح درباره خاورمیانه استقبال کرد.

وی بر حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از ایجاد راه حلی عادلانه و جامع برای مناقشه خاورمیانه بر اساس قوانین و موازین بین المللی و طرح صلح اعراب که تضمین کننده حقوق کامل ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شریف باشد، تاکید کرد.

اوغلو ابراز امیدواری کرد که این درخواست گامی جدی برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل از همه سرزمین های عربی اشغالی و برقراری صلح عادلانه و جامع در همه مسیرها در منطقه خاورمیانه باشد.

از سوی دیگر، "عبدالرحمن العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز در بیانیه ای از برگزاری اجلاس بین المللی صلح درباره خاورمیانه استقبال و ابراز امیدواری کرد که درخواست آمریکا برای برگزاری این اجلاس سرآغاز مرحله جدی برای تعامل جدی با ریشه مناقشه اعراب و اسرائیل باشد.

وی افزود: ادامه بحران مناقشه اعراب و اسرائیل به طور کلی به سیاست اسرائیل بازمی گردد که سیاست وقت کشی را دنبال و از هرگونه تلاش مسالمت آمیز برای تحقق صلح و امنیت و ثبات در منطقه روی گردانی می کند.

العطیه بار دیگر بر طرح صلح اعراب تاکید کرد و آن را بهترین قالب و زمینه مناسب برای دستیابی به صلح و امنیت و ثبات در منطقه توصیف کرد.

در همین حال، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "ابومازن"رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از دیدار با یکدیگر در شهر رام الله از درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری اجلاس بین المللی صلح استقبال کردند.

ابومازن گفت: برگزاری اجلاس خواست فلسطینیان بود و به پیشبرد روند صلح کمک زیادی خواهد کرد زیرا وقتی جامعه بین المللی گردهم می آید نتایج مثبتی برای روند صلح به همراه می آورد.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین گفت که وی بزودی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی خواهد شد. وی بار دیگر گفتگو با جنبش حماس را پیش از بازگشت وضعیت نوار غزه به گذشته رد کرد.

ابومازن گفت که درباره اوضاع دشوار نوار غزه با سولانا گفتگو کرده است و ما تمایل فراوان خود را برای ادامه حمایت انسانی از مردم نوار غزه ابراز داشتیم.

از سوی دیگر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اجلاس بین المللی صلح را گامی مهم توصیف کرد و گفت که اتحادیه اروپا رویکرد مثبتی برای استقرار نیروهای بین المللی در نوار غزه دارد اما باید دیدگاه طرف های دیگر بویژه سازمان ملل گرفته شود.