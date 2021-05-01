به گزارش خبرگزاری مهر، حساب توئیتری وابسته به پایگاه عرب زبان «العهد الجدید» از وضعیت آشفته دربار سعودی خبر داد. این پایگاه عرب زبان توئیتی را در همین زمینه منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، حساب توئیتری العهد الجدید اعلام کرده است که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برادر خود یعنی «سلطان بن سلمان» را ممنوع الخروج کرده است.

پایگاه مذکور همچنین با تشریح وضعیت دربار سعودی اعلام کرده است که اوضاع در دربار به ویژه در روزهای اخیر کاملاً آشفته شده است.

گفتنی است، از سال ۲۰۱۷ تاکنون بسیاری از شاهزادگان سعودی به دستور مستقیم محمد بن سلمان بازداشت شده‌اند. در سال ۲۰۲۰ نیز دهها نفر از اعضای خاندان سطنتی بازداشت و اموالشان مصادره شد.