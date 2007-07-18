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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۰

مهلت ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد فردا پایان می یابد

مهلت ثبت نام برای آزمون کاردانی پیوسته سال 87 -86 دانشگاه آزاد اسلامی فردا پایان می یابد و زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در سال تحصیلی 1386 پذیرش بدون آزمون صورت نمی گیرد، لازم است کلیه داوطلبان تحصیل در دوره کاردانی پیوسته نسبت به ثبت نام در آزمون در مهلت تعیین شده اقدام کنند.

تنها دارندگان مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام جدید متوسطه و همچنین دانش آموزان شاغل به تحصیل در دوره های مذکور که تاپایان شهریور 86 فارغ التحصیل می شوند به علاوه دارندگان دیپلم کامل هنرستان نظام قدیم متوسطه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند و فارغ التحصیلان یا دانش آموزان شاخه نظری نظام جدید یا دیپلمه های دبیرستانی نظام قدیم حق ثبت نام در این آزمون را ندارند.

کد مطلب 520196

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