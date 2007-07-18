روسیه به اخراج دیپلمات های خود از لندن پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفیر روسیه در انگلیس امروز چهارشنبه گفت : فکر نمی کنم زیاد منتظر بمانیم، احتمالا امروز و یا فردا به اخراج دیپلمات ها پاسخ می دهیم.

وی تاکید کرد که واکنش روسیه متناسب بوده و شامل اتباع عادی از جمله، دانشجویان، تجار و خبرنگاران نخواهد شد.

به گفته فدوتوف، لندن تلاش می کند مسکو را به خاطر رعایت قانون اساسی خود مجازات کند.

وی گفت : بریتانیایی ها به سختی می توانند این موضوع را درک کنند چرا که در انگلستان قانون اساسی وجود ندارد.

به اعتقاد این سفیر، تصمیم لندن برای تجدیدنظر در مسئله همکاری در مقابله با تروریسم بیشتر به ضرر انگلستان خواهد بود تا دیگران.

به گزارش مهر، در پی خودداری روسیه از استرداد "لوگووی" به انگلیس که لندن او را متهم به قتل " لیتویننکو" می داند روابط روسیه و انگلیس به تیرگی گراییده و با اقدام لندن در اخراج 4 دیپلمات روس اختلافات دو طرف وارد مرحله جدیدی شد ؛ علاوه بر آن اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره قانون اساسی روسیه و لزوم بازنگری و اصلاح درآن نیز بر آتش اختلافات افزود.