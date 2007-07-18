نشست ساماندهی حمل و نقل عمومی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که صبح امروز برگزار شد ، ابتدا دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با یادآوری اهمیت ساماندهی حمل و نقل عمومی به عنوان کلیدی‌ترین قسمت دربسته سیاستی ساماندهی مصرف بنزین ، تاکید کرد: سهمیه‌بندی بنزین، دردهای کهنه ترافیک، آلودگی هوا و مصرف و واردات بی‌رویه بنزین را تا حدود زیادی درمان کرده و توفیق کامل آن به کارآمدی نظام و شبکه حمل و نقل عمومی بستگی دارد. این درحالی است که گزارش‌های کارشناسی و تماس‌های مردمی رسیده به نمایندگان مردم در مجلس از نارسایی در شبکه حمل و نقل عمومی حکایت دارد.



در این جلسه دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران با موفق دانستن سیاست سهمیه‌بندی مصرف بنزین و نفی دو نرخی شدن، یادآوری کرد به توسعه حمل و نقل عمومی سالها بی‌توجهی شده است.



شهردار تهران گفت : موثرترین و کارآمدترین وسیله حمل و نقل عمومی در شهر تهران مترو است که متاسفانه از کمبود اعتبار به شدت رنج می‌برد.



دکتر قالیباف تاکید کرد : شهرداری آماده است در صورت تخصیص منابع مالی لازم ظرف 5 سال آینده یعنی تا اواسط سال 1390 یکصد کیلومتر خط متروی جدید در تهران ساخته و عملیاتی کند. این در حالی است که در 33 سال گذشته فقط 5/47 کیلومتر مترو در تهران ساخته شده است.



شهردار تهران از طرحی خبر داد که بر اساس آن هر تهرانی با 350 متر پیاده‌روی از محل کار یا منزل به یک ایستگاه اتوبوس استاندارد و مجهز به تابلوی الکترونیکی برسد.



دکتر قالیباف قول داد تا شهریورماه امسال اولین خط اتوبوسرانی از این نوع در مسیر دپوی شرق تا میدان انقلاب راه‌اندازی شود و به تدریج بقیه خطوط اتوبوسرانی نیز به همین شیوه کارآمد و از نظر شهروندان مطلوب شود.



شهردار تهران در ادامه با مثال از شهرهای موفق دنیا که در آن ترددهای خودروهای شخصی محدود اما حرکت قطارها و اتوبوس‌های شهری بسیار سریع و کارآمد است، بر ضرورت تحول اساسی در نگرش و مدیریت حمل و نقل عمومی در کشور تاکید کرد.



در ادامه این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها گزارش‌های رسیده از نابسامانی حمل و نقل عمومی را تشریح و خواستار توضیح مسئولان حمل و نقل شهری در این باره شدند که در پاسخ مدیران تاکسیرانی و اتوبوسرانی تهران با تشریح تلاشهای در جریان برای خدمت رسانی بهتر،‌ مشکلات و موانع گسترش حمل و نقل عمومی در پایتخت را بیان کردند.



در ادامه این جلسه سردار رویانیان رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گزارشی از آخرین وضعیت توزیع کارت سوخت میان مسافربرهای شخصی و آژانس‌های تاکسی تلفنی ارایه کرد.



سردار رویانیان تاکید کرد نیروی انتظامی با به عهده گرفتن توزیع کارت سوخت میان این مسافربرها برای اولین بار در کشور کنترل و نظارت بر هویت و خدمات مسافربرهای شخصی را اعمال می‌کند.



در پایان جلسه دکتر توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد : مرکز پژوهشها با همکاری دستگاههای مسئول دولتی و شهرداری مصمم است ساماندهی وضعیت حمل و نقل عمومی را پیگیری و مرتبا گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان محترم و افکار عمومی قرار دهد و انتظار دارد دستگاههای مسئول طرح و برنامه خود را در زمینه‌های ساماندهی اتوبوسرانی ، ساماندهی و بهبود وضعیت تاکسیرانی و افزایش نظارت به منظور خدمات رسانی به مردم ، حل مشکل کارت سوخت تاکسی تلفنی‌ها و مسافربرهای شخصی و ساماندهی خدمت رسانی ‌آنها و راه کار رفع موانع و مشکلات مدیریتی و اجرایی سیستم حمل و نقل عمومی اعلام نمایند .



جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تا تهیه گزارش مستند از وضعیت فعلی و روند اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی و نیز تهیه گزارش از نحوه انجام تکالیف قانونی هر نهاد مسئول ادامه خواهد یافت.