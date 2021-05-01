به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجمشعاع ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه در خصوص برنامههای روز جهانی قدس با بیان اینکه در شرایط فعلی (به لحاظ شیوع کرونا) امکان برگزاری راهپیمایی حتی به صورت خودرویی و موتوری هم وجود ندارد، بیان داشت: روز قدس در میان مسلمانان جهان نباید فراموش شود لذا لازم است تا برنامههای محتوایی ایجاد شود که جبران کننده راهپیمایی روز قدس باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی باید افکار عمومی و به خصوص نسل جوان را با مفاهیمی همچون روز قدس، فلسطین و ظلمی که در حق مردم فلسطین انجام شده و همچنین افکار ضد صهیونیستی و ضد استکباری بیشتر آشنا کنیم و نسبت به این موضوع حساس باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: برای بزرگداشت روز قدس برنامههایی پیش بینی شده که پس از قطعی شدن آنها اعلام خواهد شد اما یکی از این برنامهها جشنواره مجازی «قدس میراث ماندگار» میباشد که برای دومین سال و به صورت مجازی در سطح استان برگزار خواهد شد.
انجمشعاع تصریح کرد: این جشنواره امسال از ۶ تا ۱۷ اردیبهشت ماه جاری در سه بخش دابسمش، کتابخوانی و پرسش مقاومت برگزار خواهد شد که پس از داوری آثار به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی تعلق خواهد گرفت.
وی گفت: امسال روز قدس به چند جهت اهمیت ویژهای دارد که میتوان به مسائل منطقهای و حوادث یک سال اخیر از جمله شهادت شهید سلیمانی توسط آمریکاییها، شهادت شهید فخریزاده توسط صهیونیست و عملیات خرابکاری آنان در سایت هستهای نطنز اشاره کرد.
انجمشعاع یادآور شد: جریان مقاومت به رهبری ایران روز به روز در حال گسترش است که نویدبخش آن است که آینده از آن مقاومت است بنابراین اگر این جریان با همت و پشتکار جوانان انقلابی در ایران و کشورهای اسلامی ادامه پیدا کند به گفته مقام معظم رهبری تا ۲۵ سال آینده رژیم صهیونیستی از صفحه جهان معروف خواهد شد و منطقه توسط کشورهای اسلامی و مسلمین اداره میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: مردم باید روز قدس امسال را همانند سالهای قبل گرامی بدارند و با اینکه امسال امکان شرکت حضوری در این مراسم وجود ندارد میتوان این روز را با راه اندازی هشتگ ها در فضای مجازی، اعلام حضور، ساخت کلیپ، انجام برنامههای محتوایی و … گرامی بداریم.
نظر شما