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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

درمانگاه شهرداری بندرعباس تا ماه آینده آماده خدمت رسانی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: قائم مقام شهرداری بندرعباس گفت: شهرداری بندرعباس در راستای رفاه حال مردم و کارکنان خود اقدام به ساخت درمانگاه نموده که این درمانگاه تا ماه آینده تکمیل خواهد شد.

به گزارش مهر، محمد علی شجاعی با اشاره به اینکه تقویت بخش خصوصی از سیاست‌های نظام و دولت است خاطرنشان کرد: در این درمانگاه که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود پزشکان متخصص و عمومی به صورت شبانه روزی به درمان بیماران می‌پردازند.

قائم مقام شهرداری بندرعباس تصریح کرد: خدمات ارائه شده در این درمانگاه به کارکنان شهرداری به صورت رایگان خواهد بود.

شجاعی افزود: نخستین کاروان زیارتی کارکنان شهرداری بندرعباس عازم مشهد مقدس شده است و تا پایان تابستان 9 کاروان دیگر به مشهد اعزام مقدس اعزام می شوند.

وی ظرفیت هر کاروان را 40 نفر اعلام کرد و گفت: برای اعزام 10 کاروان زیارتی 300 میلیون ریال هزینه شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری بندرعباس از راه اندازی مدیریت بودجه در این معاونت خبر داد و گفت: تغییر و تحول در بودجه نویسی و اعتبارات شهرداری را از سال گذشته آغاز کردیم و امسال آنرا کاربردی می‌کنیم.

شجاعی همچنین به تنظیم موافقت‌نامه با معاونت‌ها و مدیریت‌های شهرداری اشاره کرد و افزود: کلیه طرح‌ها و اقدامات معاونت عمرانی و خدماتی در چارچوب این موافقت نامه‌ها اجرا می‌شود.

کد مطلب 520206

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