درمانگاه شهرداری بندرعباس تا ماه آینده آماده خدمت رسانی است

به گزارش مهر، محمد علی شجاعی با اشاره به اینکه تقویت بخش خصوصی از سیاست‌های نظام و دولت است خاطرنشان کرد: در این درمانگاه که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود پزشکان متخصص و عمومی به صورت شبانه روزی به درمان بیماران می‌پردازند.

قائم مقام شهرداری بندرعباس تصریح کرد: خدمات ارائه شده در این درمانگاه به کارکنان شهرداری به صورت رایگان خواهد بود.

شجاعی افزود: نخستین کاروان زیارتی کارکنان شهرداری بندرعباس عازم مشهد مقدس شده است و تا پایان تابستان 9 کاروان دیگر به مشهد اعزام مقدس اعزام می شوند.

وی ظرفیت هر کاروان را 40 نفر اعلام کرد و گفت: برای اعزام 10 کاروان زیارتی 300 میلیون ریال هزینه شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری بندرعباس از راه اندازی مدیریت بودجه در این معاونت خبر داد و گفت: تغییر و تحول در بودجه نویسی و اعتبارات شهرداری را از سال گذشته آغاز کردیم و امسال آنرا کاربردی می‌کنیم.

شجاعی همچنین به تنظیم موافقت‌نامه با معاونت‌ها و مدیریت‌های شهرداری اشاره کرد و افزود: کلیه طرح‌ها و اقدامات معاونت عمرانی و خدماتی در چارچوب این موافقت نامه‌ها اجرا می‌شود.