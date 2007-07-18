عملیات گسترده نیروهای آمریکایی و عراقی در بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد : عملیات تیر شکافنده علیه پناهگاه های القاعده در بخش شرقی بعقوبه انجام می شود.
در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که نیروهای عراقی و آمریکایی تلاش های خود را برای تامین امنیت در بعقوبه با استفاده از تسلط بر بخش شرقی این شهر و آغاز عملیات بازرسی منازل به منظور دستیابی به اعضای القاعده افزایش داده اند.
این حمله در چارچوب عملیات تیر شکافنده که از ۱۹ژوئن ( ۲۹خرداد) و با استفاده از نیروهای زمینی و دریایی علیه گروه القاعده در استان دیالی انجام می گیرد که پس از بغداد دومین شهر خطرناک و آشوب زده عراق به شمار می آید.
در این عملیات حدود 10 هزار سرباز آمریکایی و عراقی شرکت دارند و تاکنون توانسته اند ۶۳فرد مسلح را کشته و ۳۴۰مظنون را دستگیر و حدود ۱۷۰ بمب را خنثی کنند.
فرماندهان آمریکایی معتقدند که ۸۰درصد فرماندهان عالی رتبه القاعده به این شهر که شاهد عملیات خشونت آمیز روزانه است، گریخته اند.
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