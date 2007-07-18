عملیات گسترده نیروهای آمریکایی و عراقی در بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد : عملیات تیر شکافنده علیه پناهگاه های القاعده در بخش شرقی بعقوبه انجام می شود.

در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که نیروهای عراقی و آمریکایی تلاش های خود را برای تامین امنیت در بعقوبه با استفاده از تسلط بر بخش شرقی این شهر و آغاز عملیات بازرسی منازل به منظور دستیابی به اعضای القاعده افزایش داده اند.

این حمله در چارچوب عملیات تیر شکافنده که از ‪ ۱۹‬ژوئن (‪ ۲۹‬خرداد) و با استفاده از نیروهای زمینی و دریایی علیه گروه القاعده در استان دیالی انجام می گیرد که پس از بغداد دومین شهر خطرناک و آشوب زده عراق به شمار می آید.

در این عملیات حدود 10 هزار سرباز آمریکایی و عراقی شرکت دارند و تاکنون توانسته اند ‪ ۶۳‬فرد مسلح را کشته و‪ ۳۴۰‬مظنون را دستگیر و حدود ‪۱۷۰‬ بمب را خنثی کنند.

فرماندهان آمریکایی معتقدند که ‪ ۸۰‬درصد فرماندهان عالی رتبه القاعده به این شهر که شاهد عملیات خشونت آمیز روزانه است، گریخته اند.