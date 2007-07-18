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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۷

عملیات گسترده نیروهای آمریکایی و عراقی در بعقوبه

نیروهای آمریکایی و عراقی در چارچوب عملیات "تیر شکافنده"، حملات خود را در شهر بعقوبه در شمال شرق بغداد گسترش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد : عملیات تیر شکافنده علیه پناهگاه های القاعده در بخش شرقی بعقوبه انجام می شود.

در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که نیروهای عراقی و آمریکایی تلاش های خود را برای تامین امنیت در بعقوبه با استفاده از تسلط بر بخش شرقی این شهر و آغاز عملیات بازرسی منازل به منظور دستیابی به اعضای القاعده افزایش داده اند.

این حمله در چارچوب عملیات تیر شکافنده که از ‪ ۱۹‬ژوئن (‪ ۲۹‬خرداد) و با استفاده از نیروهای زمینی و دریایی علیه گروه القاعده در استان دیالی انجام می گیرد که پس از بغداد دومین شهر خطرناک و آشوب زده عراق به شمار می آید.

در این عملیات حدود 10 هزار سرباز آمریکایی و عراقی شرکت دارند و تاکنون توانسته اند ‪ ۶۳‬فرد مسلح را کشته و‪ ۳۴۰‬مظنون را دستگیر و حدود ‪۱۷۰‬ بمب را خنثی کنند.

فرماندهان آمریکایی معتقدند که ‪ ۸۰‬درصد فرماندهان عالی رتبه القاعده به این شهر که شاهد عملیات خشونت آمیز روزانه است، گریخته اند.

کد مطلب 520207

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