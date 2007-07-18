به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان در آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقه بزرگ خوشنویسی کوثر خطاب به بانوان خوشنویس گفت: اقدام شما در نگارش سوره کوثر با هنر زیبای خطاطی یک کار بسیار ارزشمند و ماندگار است و نشان می دهد که حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را الگوی زندگی خود قرار داده اید. اقتدا به بانوی دو عالم که مظهر تقوا، عفاف،‌ فداکاری،‌ایثار و ... است و تاسی به آن بزرگوار و تنظیم برنامه های زندگی با خانه و خانواده ای که پرورشگاه زندگان اولاد آدم است،‌ جامعه ما را به رستگاری می رساند.

نوریان با اشاره به اینکه در نگه دینی اسماء و حروف شان قدسی دارند و در عالم همه چیز جلوه و مظهری از اسماء الهی هستند ، گفت : آثار خطی که عموما اختصاص به قرآن کریم و معارف دینی دارد، بیانگر بالاترین خلاقیت در هنر اسلام به شمار می آید و خوشنویسان هنرمند ایرانی به خلق اشکال مختلف آن پرداخته اند.

وی همچنین با اشاره به حضور پررنگ بانوان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی، علمی طی سالهای بعد از انقلاب ، تصریح کرد: بعد از انقلاب سطح تحصیلات خانم ها تا هزار درصد رشد داشته است در حالیکه متوسط رشد تحصیلی کشور 200 درصد بوده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با استناد به تحقیقات صورت گرفته، اذعان داشت: بعد از انقلاب، حضور بانوان در رشته های مهم دانشگاهی فراهم شده است به طوریکه امروز خانم ها حتی گوی سبقت در کسب علم و تحصیل را از آقایان ربوده و درصد زیادی از ورودی های دانشگاه ها را تشکیل می دهند.

نوریان از افزایش تسهیلات و امکانات ویژه بانوان در سطح شهر خبر داد و گفت: به منظور تامین سلامتی و بهداشت روانی بانوان فقط در یک اقدام ، 90 سوله ورزشی الزهراء در دست بهره برداری است.

وی در کنار افزایش امکانات ، خواستار رعایت و حفظ حریم ها و سالم سازی چنین اماکنی از سوی بانوان شد و تاکید کرد: عفت و پاکدامنی هم توسط خانم ها و هم آقایان باید رعایت شود و هر گونه بی مبالاتی، آسایش و ارامش همه ما را از بین می برد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، اداره کل امور بانوان را منشا فعالیت های قابل توجهی در سطح شهر و داخل شهرداری عنوان و تصریح کرد: این اداره کل در کنار سایر نهادهای مرتبط ، حافظ منافع بانوان شهر تهران خواهد بود و نقش و سهم خود را به استیفای حقوق زنان با جدیت دنبال می کند.

وی با تاکید بر بخشی از فعالیت های حوزه بانوان در شناسایی و کاهش آسیب های مرتبط با بانوان در جامعه از جمله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، گفت: معاونت اجتماعی و سازمان فرهنگی در کنار دیگر بخش های مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رشد و تعالی بانوان شهر خواهد کرد.