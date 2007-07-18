اولین کارگاه تخصصی بحران مدیریت حوادث برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، بهزاد پورمحمد عصر امروز در جلسه آمادگی مازندران در محل استانداری افزود: این کارگاه به منظور افزایش ارتقای ایمنی کارکنان و توجه بیشتر به حوادث احتمالی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آشنا شدن تخصصی با حوادث و افزایش ارتقای ایمنی از عمده دلایل برگزاری کارگاه تخصصی بحران مدیریت حوادث در مازندران است.

به گفته پورمحمد تا یکسال آینده سالن های چند منظوره ورزشی با همکاری سازمان تربیت بدنی و استانداری مازندران با زیربنای هزار و 200 متر مربع احداث می شود.

وی تصریح کرد: این سالن ها که در شهرهای ساری، بهشهر، رامسر و تنکابن احداث خواهد شد طبق توافق به عمل آمده 50 درصد هزینه احداث توسط سازمان تربیت بدنی و مابقی توسط اعتبارات حوادث استان تامین خواهد شد.