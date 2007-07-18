صنعت ساخت هواپیمای بدون سرنشین در ایران بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه مرحله سوم مسابقات ملی طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به پیشرفت های شگرف و خیره کننده جمهوری اسلامی ایران در حوزه نسل جدید تجهیزات هوشمند تصریح کرد: تعامل صنعت با دانشگاه در سرعت بخشیدن به روند توسعه و پیشرفت در حوزه هوشمند سازی ، بسیار کلیدی و ثمربخش است.

سردار نجار با تجلیل از نقش ممتاز اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در پیشرفت و توسعه علمی کشور، جسارت علمی و خیز بلند و متهورانه آنان را برای کسب قله های بلند علم و فناوری از امتیازات مهم این دانشگاه برشمرد.

وی بکارگیری پهپاد (هواپیماهای بدون سرنشین) را در حوزه غیر نظامی بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: امروز اموری نظیر کنترل ترافیک، مطالعات زمین شناسی، ارزیابی منابع و معادن، هواشناسی ، اطفاء حریق ، محیط بانی، سمپاشی و ورزش و تفریح توسط هواپیمای بدون سرنشین صورت می پذیرد.

وزیر دفاع کاهش تلفات انسانی افزایش توان عملیاتی، افزایش دقت بکارگیری تسلیحات و تجهیزات موجود و کاهش هزینه و زمان عملیات را از مزیتهای مهم هواپیمای بدون سرنشین ذکر کرد.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی بازار سودآور 90 میلیارد دلاری را برای پهپاد در سالهای 2007تا 2008 پیش بینی می کنند، تصریح کرد: هواپیمای بدون سرنشین تولید ثروت را نیز بدنبال دارد.

سردار نجار با تجلیل و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری مسابقه ملی هواپیمای بدون سرنشین گفت: این اقدام هوشمندانه علاوه بر ایجاد انگیزه در نزد نخبگان موجب تحکیم زیر ساخت های علمی طراحی و ساخت پهپاد خواهد شد.

وی نگاه همه جانبه و درازمدت به حوزه پهپاد و بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه در حوزه نانو و تلفیق آن را از عوامل بسیار مهم برای افزایش چشمگیر قابلیت و ظرفیت های عملیاتی پهپاد ذکر کرد.

وزیر دفاع برگزاری این مسابقه را در ایام ولادت با سعادت امام پنجم باقرالعلوم (ع) نشانی از تاسی دانشگاه و دانشجویان به مکتب علمی اهل بیت(ع) ارزیابی کرد و افزود: نسل جوان ، نخبه و هوشمند کشورمان با الهام از امامان بزرگوار شیعه که سرآمد علم و عمل و ایمان و الگوی ما در این راه مقدس هستند، باید با تلاش خستگی ناپذیر خود عزت، سربلندی و توسعه و پیشرفت رابرای ایران و ایرانی بلکه بشریت فراهم نمایند.

سردار نجار آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای پشتیبانی از طرح های علمی دانشجویان خلاق و مستعد کشور را اعلام کرد و گفت: از اولویت های جذب و استخدام در وزارت دفاع و صنایع دفاعی جذب دانشجویان نخبه دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاه صنعتی شریف است.