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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۵

کارت آزمون فنی و حرفه ای 3 و 4 مردادماه توزیع می شود

داوطلبان آزمون صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه 3 و پنجشنبه 4 مردادماه فرصت خواهند داشت تا جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به باجه های توزیع کارت مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مکان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای سال 1386 فردا از طریق ویژه نامه پیک سنجش منتشر خواهد شد.

محل توزیع کارت کلیه داوطلبان بر اساس شهرستان محل اقامت آنان که در تقاضانامه مشخص کرده اند خواهد بود .

جهت دریافت کارت ورود به جلسه داوطلب باید شخصا با به همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار، یا کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر به محل مربوطه مراجه کنند.

این آزمون برای داوطلبان 23 کد رشته امتحانی در صبح روز جمعه 5 مرداد ماه و برای داوطلبان 19 کد رشته امتحانی در بعدازظهر همان روز برگزار می شود.


 

کد مطلب 520222

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