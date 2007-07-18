به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد در کارگاه نمایش گروه اجراییِ نمایش" انتظار در کافه پارکر" به کارگردانی مرتضی سعیدیان و حسین زینالی برای اجرا آماده می شوند.

علیرضا کوشک جلالی نیز در تالار چهارسو نمایش "جنون محض" را برای اجرا آماده می کند. چهار گروه نمایشی نیز در پلاتو، تالار قشقایی و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر مشغول تمرین نمایش های خود برای حضور در مرحله بازبینی سیزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی ـ سنتی هستند.

هم اکنون نمایش های "لبخند باشکوه آقای گیل" هادی مرزبان، "پینوکیو" علی اصغر دشتی و نسیم احمدپور، "خانواده تُت" مائده طهماسبی و "می خوام بخوابم" رضا گوران به ترتیب در تالارهای چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش روی صحنه است.