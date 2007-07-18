اروپا از تصمیم لیبی برای کاهش مجازات پرستاران بلغار استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا و "بنیتا فررو والدنر" کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای مشترک، از تخفیف مجازات پرستاران بلغاری که به خاطر آلوده کردن بیش از ‪ ۴۰۰‬ کودک لیبیایی به ویروس ایدز به اعدام محکوم شده بودند، استقبال کرد.

در بیانیه یاد شده آمده است: در عین حال، هدف ما یافتن راهی است که امکان خروج هرچه سریعتر این کارکنان پزشکی بلغار و فلسطینی از لیبی و انتقال آنها به اتحادیه اروپا را فراهم سازد.



تصمیم لیبی به تخفیف مجازات پرستاران بلغار در پی پرداخت یک میلیون دلار به هر یک از خانواده های قربانیان، اتخاذ شد.

یک دادگاه لیبیایی سال گذشته میلادی این پرستاران را به جرم رواج عمدی ویروس ایدز در بیمارستان کودکان شهر "بنغازی"، به مرگ محکوم کرده بود.