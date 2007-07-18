"پول کثیف" رکورددار بینندگان تلویزیون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما میزان بینندگان مجموعه "پول کثیف" در هفته دوم تیرماه 5/58 درصد و میزان رضایت از آن در حد خیلی زیاد و زیاد 5/86 درصد بوده است. این در حالی است که مجموعه "جواهری در قصر" نیز با 2/68 درصد بیننده به عنوان پربیننده‌ترین سریال خارجی این هفته است.

همچنین مجموعه "هشدار برای کبری 11" که از شبکه تهران پخش می‌شود به عنوان دومین سریال پربیننده خارجی با 5/48 درصد بیننده و 7/90 درصد میزان رضایت معرفی شده است. این نظرسنجی از 845 نفر از افراد 12 سال به بالا و ساکن شهر تهران انجام شده است.