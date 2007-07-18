احتمال خروج کامل روسیه از پیمان CFE وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله "گازیتا" چاپ روسیه، دبیرکل ناتو طی یک کنفرانس مطبوعاتی با "والدیس زلاترس"، رئیس جمهور لتونی اعلام کرد که روسیه پس از اعلام تعلیق اجرای پیمان ممکن است به ‌طور کامل از این پیمان خارج شود.

وی افزود: پس از پایان مهلت هشدار روسیه که 12 دسامبر (21 آذر) سال جاری به پایان می ‌رسد، ممکن است شمارش دیگری برای خروج کامل روسیه از پیمان مذکور آغاز شود.

گفتنی است که بر اساس حکم اعلام شده توسط کرملین به حالت تعلیق در آمدن حضور روسیه در این پیمان ظرف ۱۵۰ روز آینده اجرا خواهد شد.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه روز شنبه حکم توقف اجرای پیمان نیروهای متعارف در اروپا "سی اف ای" و قراردادهای بین المللی مرتبط با آن را امضا نمود.

این اقدام به علت عدم رعایت مفاد پیمان از سوی اعضای جدید ناتو از اروپای شرقی و مرکزی بود و مسکو اجرای پیمان "سی اف ای" را تا زمانی متوقف می کند که کشورهای ناتو پیمان را تصویب کنند.



شفر با اعلام اینکه موضوع تعلیق این پیمان از سوی روسیه در 25 جولای (3 مرداد) در بروکسل طی نشست شورای روسیه- ناتو بررسی خواهد شد، افزود: بر اساس پیمان رسمی نیروهای متعارف اروپا، تعلیق اجرای آن غیرممکن است.

به گفته مقامات روسی، این تعلیق تا زمانی که تمامی کشورهای عضو پیمان، الحاقیه پیشنهادی روسیه را نپذیرند، ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که دولت‌های عضو ناتو پیمان اصلاح شده‌ سال ۱۹۹۹ را تصویب نکرده ‌اند، اگر چه روسیه آن را در سال ۲۰۰۴ تصویب کرد.

با تعلیق این پیمان از سوی روسیه، غرب نگرانی خود را از این موضوع اعلام کرده است و تحلیلگران بر این باورند که این اقدام نشانه عمیق تر شدن اختلافات روسیه با غرب می باشد.



"جاناتان مارکوس" تحلیلگر خبر صبحگاهی شبکه یک تلویزیون انگلیس می گوید : تصمیم پوتین برای به تعلیق در آوردن معاهده علامت سیاسی قدرتمند از سوی این کشور و همچنین حاکی از بدتر شدن روابط روسیه و غرب می باشد.



این تحلیلگر سیاسی می ‌افزاید : با توجه به موضوعات مهم و حساسی مانند مسئله هسته ‌ای ایران و آینده سیاسی کوزوو که بحث درباره آنها در سازمان ملل جریان دارد، وجود چنین رویکردی بین مسکو و واشنگتن سوالات جدیدی را مطرح می ‌کند مبنی بر اینکه تا چه حد روسیه ممکن است در متوقف کردن طرحهای پیشنهادی که از سوی آمریکا و متحدانش حمایت می شوند، به پیش برود.