دیدار فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه با رئیس جمهوری یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبا)، "ویلیام فالون" فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه در دیدار با "علی عبدالله صالح" روابط دوجانبه و زمینه های همکاری مشترک و در صدر آن همکاری نظامی، مبارزه با تروریسم و (آموزش و تجهیز) گارد ساحلی (یمن) را بررسی کردند.

در این دیدار تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق، افغانستان، سومالی و منطقه شاخ آفریقا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فالون با ستایش از همکاری های موجود و تلاش یمن در امرمبارزه با تروریسم و حمایت از تلاش ها برای برقراری ثبات در سومالی و شاخ آفریقا گفت که آمریکا تمایل فراوانی به توسعه روابط و زمینه های مشترک همکاری بویژه در زمینه نظامی و گارد ساحلی و حمایت از یمن در امر مبارزه با تروریسم دارد.

رئیس جمهوری یمن نیز از سطح روابط و شراکت موجود میان صنعا و واشنگتن استقبال و بر تمایل فراوان خود برای تقویت و توسعه این روابط تاکید کرد و همکاری نظامی موجود بویژه در زمینه آموزش و تبادل تجارب و گارد ساحلی را ستود.