روبن در یک قدمی رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که طی روزهای اخیر مسئولین چلسی بارها اعلام کرده اند قصد فروش روبن را ندارند اما گویا این بازیکن ظرف روزهای آتی با مبلغ 20 میلیون یورو به تیم فوتبال رئال مادرید خواهد پیوست.

بر پایه این گزارش، کالدرون رئیس باشگاه رئال مادرید گفت: ظرف روزهای آتی گفتگوهای بیشتری در خصوص این انتقال صورت خواهد گرفت. در حال حاضر فقط مسئله مالی پیش روی ما قرار دارد و مشکلی از بابت حضور این بازیکن در تیم ما نیست.

دو سال از مدت زمان قرارداد این بازیکن با تیم فوتبال چلسی باقی مانده است.