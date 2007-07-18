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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۶

25 میلیون سهم در بورس ساری مبادله شد

25 میلیون سهم در بورس ساری مبادله شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: در هفته منتهی به چهارشنبه 27 تیرماه تعداد 25 میلیون و 772هزار و 564 سهم در تالار بورس ساری مبادله شد.

علی جعفری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این سهام به مبلغ بیش از 73 میلیارد و 75 میلیون ریال مبادله شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان تعداد 17 میلیون و 985 هزار و 525 سهم مربوط به خرید و تعداد 7 میلیون و 787 هزار و 39 سهم مربوط به فروش بوده است.

جعفری ارزش ریالی سهام خریداری شده را 54 میلیارد و 85 میلیون ریال و ارزش فروش سهام را 20 میلیون و 990 میلیون ریال عنوان کرد.

مدیر بورس منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه ارزش ریالی معاملات در تالار بورس ساری از ابتدای سال تاکنون به بیش از 360 میلیارد و 70 میلیون ریال رسیده است،  تصریح کرد: متوسط ارزش معاملات روزانه سهام از ابتدای سال تاکنون حدود چهار میلیارد و 672 میلیون ریال بوده است.

وی یادآور شد: در این هفته چهار شرکت برتر از نظر ارزش معاملات در تالار بورس ساری فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری معادن و فلزات و کالسیمین بوده است.

جعفری عنوان کرد: از کل سهام مبادله شده در این تالار طی هفته جاری حدود 70 درصد مربوط به خرید و 30 درصد مربوط به فروش سهام بود.

کد مطلب 520257

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