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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۸

انجمن هنرمندان نقاش به نگارخانه ممیز می‌رود

نمایشگاه آثار نقاشی اعضاء انجمن هنرمندان نقاش ایران سی‌ام تیرماه ساعت 17 تا 20 در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن هنرمندان نقاش ایران اعلام کرد در روز افتتاح این نمایشگاه که تا چهارم مردادماه برپا خواهد بود، نشست "نمادشناسی شب در هنرهای سینما، نقاشی، شعر، موسیقی و عکاسی" با حضور معصومه نظری، خسرو سینایی، محمدابراهیم جعفری، رضا درستکار، هیوا مسیح و فرهاد فخریان ساعت 17 تا 19 در سالن ناصری خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه آثاری از رضا بانگیز، احمد اسفندیاری، ایرج اسکندری، مینو اسعدی، محمدابراهیم جعفری، مصطفی دشتی، یعقوب عمامه‌پیچ، محمد معمارزاده، فرشید ملکی و ... در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.
کد مطلب 520259

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