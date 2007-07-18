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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

المعلم خواستار گفتگوی گروههای فلسطینی برای حل اختلافات شد

المعلم خواستار گفتگوی گروههای فلسطینی برای حل اختلافات شد

وزیر امور خارجه سوریه امروز چهارشنبه خواستار گفتگوی گروههای مختلف فلسطینی برای برون رفت از بحران کنونی فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "ولید المعلم" این مطلب را در جریان دیدار با "فاروق قدومی" رئیس دایره سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین در دمشق بیان داشت.

بر پایه این گزارش، المعلم از "همه طرفهای فلسطینی خواست تا گفتگو را به عنوان تنها راه برون رفت از بحران کنونی دنبال کنند و نگرانی سوریه را از پیامدهای حوادث اخیر عرصه داخلی فلسطین" ابراز داشت.

وی تاکید کرد: شکاف و دودستگی کنونی در عرصه داخلی فلسطین تنها به نفع دشمنان ملت فلسطین است.

رئیس دایره سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز بر اهمیت نقش سوریه در تلاش برای پرکردن شکاف میان طرف های فلسطینی و تشویق و ترغیب آنها به گفتگو برای گذر از اختلافات خود تاکید کرد.

کد مطلب 520260

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