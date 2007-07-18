انتقاد عاملی برای پیشرفت و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلهر عصر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه برخی از روزنامه های ورای انتقادات قصد تخریب دارند خاطرنشان کرد : این تخریب که کارشناسان روزنامه نگاری از آن به عنوان کودتای رسانه ای یاد می کنند طی مدت اخیر در کشور نیز اتفاق افتاده است و ما شاهد بودیم که برخی از رسانه ها با هماهنگی یکدیگر مبادرت به انتشار اخبار و تیترهای نادرست کرده بودند اما این کارها را نمی توان در چارچوب انتقاد و نقد بدانیم بلکه این رفتارها حاکی از کودتای رسانه ای است.

مشاوراطلاع رسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت نهم به ریاست جمهوری احمدی نژاد ضمن حمایت از انتقاد، آن را عاملی برای پیشرفت و توسعه می داند، یاد آورشد : با مقایسه ای بین تعداد مطبوعات تعطیل شده در دولت قبلی و دولت فعلی به راحتی می توان دریافت که دولت نهم در برابر انتقادات واکنشی حمایت آمیزداشته و به آن توجه دارد.

کلهر با اشاره به انتقادات نمایندگان مردم نسبت به دستگاههای دولتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع شاهد بودیم که برخی از نمایندگان دولت بی پروا طی مصاحبه ای با رسانه ها از دستگاههای دولتی انتقاد می کنند اما باید توجه داشت که انتقاد کردن نیز مراحلی دارد که باید رعایت شود.

وی افزود : در مرحله اول باید این انتقاد به صورت مستقیم به آن مسئول بدون شرح در رسانه ها اعلام شود اما این نکته تا کنون به ندرت رعایت می شود.

در ادامه جلسه، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهور نیز در انتقاد به عملکرد و نحوه فعالیت رسانه های داخلی یادآور شد : صفحات روزنامه های داخلی همه روزه آکنده از اظهارات و گفته های افراد است در صورتی که در رسانه های خارجی گفته های افراد به این شدت ذکر نمی شود.

علی اکبر جوانفکر ادامه داد : در بسیاری از مواقع خبرنگاران و رسانه ها می توانند به جای مصاحبه با مسئول خودشان در صحنه حضور یافته و از نزدیک در جریان موضوع قرار گیرند اما در جامعه این نکته رعایت نمی شود.

وی تغییر در نگرش و مسیر حرکت مطبوعات را ضروری دانست و افزود : در جامعه کنونی برخی از نگرشها در نوع عملکرد رسانه ها باید تغییر یابد تا رسانه ها به سطح پویایی قابل قبولی دست یابند.

جوانفکر با تاکید بر لزوم آسیب شناسی در رسانه ها گفت : با آسیب شناسی مطبوعات می توانیم حرکت و سمت و سوی رسانه ای را مشخص کرده و در صورت نیاز آن را اصلاح کنیم.